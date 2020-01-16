Lice'de PKK'lı teröristlerin sığınağı kullanılamaz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lice'de PKK'lı teröristlerin sığınağı kullanılamaz hale getirildi - Son Dakika

Lice'de PKK'lı teröristlerin sığınağı kullanılamaz hale getirildi

6 saat önce

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, teröristlerin kullandığı kış sığınağı kullanılamaz hale getirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Lice'de PKK'lı teröristlerin sığınağı kullanılamaz hale getirildi, System.String[]

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, teröristlerin kullandığı kış sığınağı kullanılamaz hale getirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Lice ilçesi kuzeyinde kalan dağlık ve kırsal alanda, 14 Ocak'ta başlatılan 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yücel Kır' operasyonu tamamlandı.

Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada, PKK'lı teröristlerin kullandığı kış sığınağı tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada 18 el bombası, 500 kilo amonyum nitrat, 300 gram C-4 plastik patlayıcı, 2 roketatar mühimmatı, 5 roketatar mühimmatı sevk fişeği, 40 büyük pil, 350 tüfek askı kayışı, 210 palaska, 15 terörist kıyafeti ile 500 kilo gıda malzemesi ve çok sayıda giyim malzemesi ele geçirildi. Delil niteliğinde olan malzemelere el konulurken el bombası, mühimmat, patlayıcı madde, amonyum nitrat ile diğer malzemeler, Patlayıcı Madde İmha (PAMİ) Timi tarafından yerinde imha edildi. Kış sığınağı ise kullanılamaz hale getirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM SAĞLAYAN 2 KİŞİ YAKALANDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, haklarında 'Terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak' suçundan soruşturma başlatılan A.A ve V.A., operasyon kapsamında gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.


Lice, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kocası tarafından aldatılan kadının intikamı çok acı oldu! Sabah uyanan koca, soluğu acil serviste aldı
Arkadaşının kapısına, "Mahrem görüntülerin elimde" yazılı not bırakıp 350 bin lira para istedi Ruhani: Trump geri adım attı 2 ay önce drift yaparken yakalanmıştı, dün gece aynı yolda öldü

Son Dakika Haberleri
17:48 VALİ YERLİKAYA ÇEKİCİNİN KALDIRDIĞI ARAÇTAN DÜŞEN KADINI ZİYARET ETTİ - Son Dakika
17:48 ESKİ ERGENEKON SAVCISI MEHMET MURAT DALKUŞ "FETÖ ÜYELİĞİ" SUÇUNDAN HAKİM KARŞISINDA - Son Dakika
17:48 TürkAkım'dan engellilere tekerlekli sandalye - Son Dakika
17:48 Eski başyaver Özdaban'a FETÖ'den hapis - Son Dakika
17:47 Kadın askerler Kim Jong-un için şarkı söyledi - Son Dakika
16:45 2 ay önce drift yaparken yakalanmıştı, dün gece aynı yolda öldü - Son Dakika
16:02 Küçük kıza cinsel istismar uyguladı, babasını dolandırıp annesiyle kaçtı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 17:49:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Lice'de PKK'lı teröristlerin sığınağı kullanılamaz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]