Lice'de Taşımalı Eğitime Bir Gün Ara Verildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde taşımalı eğitim yapan okullar, yoğun kar yağışı nedeni ile tatil edildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde taşımalı eğitim yapan okullar, yoğun kar yağışı nedeni ile tatil edildi.



Lice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, önceki akşam saatlerinde aniden bastıran yoğun kar yağışının, etkisini arttırarak devam etmesinden dolayı, öğrenci ve öğretmenlerin herhangi bir olumsuzluğa maruz kalmaması için ilçe genelinde taşımalı eğitim yapan okullar bir gün süreyle tatil etildi. Taşımalı eğitimin yapılmadığı okullarda eğitim devam ederken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre kar yağışının bugünden itibaren ilçe genelinde sonlanacağı öğrenildi. - DİYARBAKIR

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