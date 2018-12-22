Son Dakika Haberleri: Lice'de Terör Operasyonu: 3 Gözaltı

Lice'de Terör Operasyonu: 3 Gözaltı

2 saat önce

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 103 kilo esrar, ruhsatsız tüfek, terörist kıyafeti ve hücum yeleği ile çeşitli malzemeler ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Lice'de Terör Operasyonu: 3 Gözaltı, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 103 kilo esrar, ruhsatsız tüfek, terörist kıyafeti ve hücum yeleği ile çeşitli malzemeler ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerıne Serince köyünde belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan ev ve bahçede 103 kilo esrar, 7 bidon, 4 kalem pil, 2 el feneri, 2 hücum yeleği, terörist kıyafeti, 1 sırt çantası, 1 koltuk altı tabanca kılıfı, dürbün, gaz maskesi, ruhsatsız av tüfeği ve 75 fişek ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, M.P., D.P., M.Ç. gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:39 Kaynak: DHA

Lice, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'nün Hücre Evlerinden "F" Serisi Dolar Çıktı Tunceli'de 9 Gündür Mağarada Saklanan Teröristlerin Vurulma Görüntüleri Ortaya Çıktı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Askerlerini Vurmamak İçin Operasyonun Ertelendiğini Açıkladı Son Dakika! Bakan Kurum İmar Barışına Kaç Kişinin Başvurduğunu ve Elde Edilen Geliri Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 15:06:42. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lice'de Terör Operasyonu: 3 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]