Lice'de teröristlerin tuzakladığı patlayıcı imha edildi
2 saat önce
DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan, uzaktan komutalı 50 kilo ağırlığındaki patlayıcı, imha edildi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:52 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR'ın Lice
ilçesinde, PKK
'lı teröristlerce tuzaklanan, uzaktan komutalı 50 kilo ağırlığındaki patlayıcı, imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nın Lice ilçesinin kuzeydoğusunda kalan dağlık ve kırsal alanda PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği operasyon kapsamında Birlik köyü kırsalında arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Arama faaliyetleri sırasında toprağa gömülü birbiriyle bağlantılı 19 litrelik plastik bidon içerisine 50 kilo ağırlığında el yapımı patlayıcı bulundu. Yapılan incelemede, patlayıcının anahtar sisteminin, uzaktan komutalı el yapımı özel cihaz olduğu tespit edildi. El yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince kontrollü bir şekilde imha edildi.
Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.
- Diyarbakır
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