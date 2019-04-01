Son Dakika Haberleri: Lice'de Trafik Kazası: 1'i Çocuk 4 Yaralı

Lice'de Trafik Kazası: 1'i Çocuk 4 Yaralı

49 dakika önce

Diyarbakır-Lice karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 dört kişi yaralandı.

Lice'de Trafik Kazası: 1'i Çocuk 4 Yaralı, System.String[]
Diyarbakır- Lice karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 dört kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Lice karayolu Fis Ovası mevkiinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karşı yönlerden gelen iki otomobil çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:38 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Lice, 3. Sayfa
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