Lice'de Trafik Kazası: 1'i Çocuk 4 Yaralı
22 dakika önce
Diyarbakır-Lice karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 dört kişi yaralandı.
Diyarbakır- Lice
karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 dört kişi yaralandı. Kaza, Diyarbakır-Lice karayolu Fis Ovası mevkiinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karşı yönlerden gelen iki otomobil çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 07:01 Kaynak: İHA
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