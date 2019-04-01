Son Dakika Haberleri: Lice'de Trafik Kazası: 1'i Çocuk 4 Yaralı

Lice'de Trafik Kazası: 1'i Çocuk 4 Yaralı

22 dakika önce

Diyarbakır-Lice karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 dört kişi yaralandı.

Lice'de Trafik Kazası: 1'i Çocuk 4 Yaralı, System.String[]
Diyarbakır- Lice karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 dört kişi yaralandı. Kaza, Diyarbakır-Lice karayolu Fis Ovası mevkiinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karşı yönlerden gelen iki otomobil çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 07:01 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Lice, Güncel
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