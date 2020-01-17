Lice'de yastık kılıfı ve poşetlerde 62 kilo esrar ele geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lice'de yastık kılıfı ve poşetlerde 62 kilo esrar ele geçti - Son Dakika

Lice'de yastık kılıfı ve poşetlerde 62 kilo esrar ele geçti

6 saat önce

Lice'de yastık kılıfı ve poşetlerde 62 kilo esrar ele geçtiDiyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma tarafından taşların arasında gizlenmiş 2 çuvaldaki yastık kılıfı ve poşetlere doldurulmuş 62 kilo esrar ele geçirildi.

Lice'de yastık kılıfı ve poşetlerde 62 kilo esrar ele geçti

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma tarafından taşların arasında gizlenmiş 2 çuvaldaki yastık kılıfı ve poşetlere doldurulmuş 62 kilo esrar ele geçirildi.

Lice'de yastık kılıfı ve poşetlerde 62 kilo esrar ele geçti

Diyarbakır, Jandarma, Lice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:17 Kaynak: DHA
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