Lice'de yastık kılıfı ve poşetlerde 62 kilo esrar ele geçti - Son Dakika

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Lice'de yastık kılıfı ve poşetlerde 62 kilo esrar ele geçti
6 saat önce
Lice'de yastık kılıfı ve poşetlerde 62 kilo esrar ele geçtiDiyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma tarafından taşların arasında gizlenmiş 2 çuvaldaki yastık kılıfı ve poşetlere doldurulmuş 62 kilo esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:17 Kaynak: DHA
Lice'de yastık kılıfı ve poşetlerde 62 kilo esrar ele geçti
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma tarafından taşların arasında gizlenmiş 2 çuvaldaki yastık kılıfı ve poşetlere doldurulmuş 62 kilo esrar ele geçirildi.
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