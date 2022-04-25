Lice'deki sağlık çalışanlarına saldırıya Memur-Sen'den tepki (2) - Son Dakika
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Lice'deki sağlık çalışanlarına saldırıya Memur-Sen'den tepki (2)

25.04.2022 22:09
Lice'deki sağlık çalışanlarına saldırıya Memur-Sen'den tepki (2)

'ŞİDDETE BAŞVURAN KİŞİ TUTUKLANDI'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Lice ilçesinde, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Cüneyt Yaruk'un hastaneye gelerek olay çıkaran yakınının tutuklandığını duyurdu.

'ŞİDDETE BAŞVURAN KİŞİ TUTUKLANDI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Lice ilçesinde, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Cüneyt Yaruk'un hastaneye gelerek olay çıkaran yakınının tutuklandığını duyurdu. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Lice'de sağlıkta şiddete tutuklama. Bir yakını hastaneye, kaza sonrası hayatını kaybetmiş olarak getirilen ve polis memurunun silahıyla ateş ederek şiddete başvuran kişi Cumhuriyet Başsavcılığının talebi ile tutuklanmıştır. Milletimiz adına karar veren yargıya teşekkür ediyoruz" dedi.

Ferhat EKİNCİ-/NKARA, -


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Fahrettin Koca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Lice'deki sağlık çalışanlarına saldırıya Memur-Sen'den tepki (2) - Son Dakika
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