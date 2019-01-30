Son Dakika Haberleri: Lice Kadın Voleybol Takımı Bölgesel Ligde

Lice Kadın Voleybol Takımı Bölgesel Ligde

29 dakika önce

Diyarbakır'ın görevlendirme yapılan Lice Belediyesi tarafından 2018 yılında kurulan Lice Gençlik Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı Bölgesel Lig'e yükseldi.

Lice Kadın Voleybol Takımı Bölgesel Ligde, System.String[]
Diyarbakır'ın görevlendirme yapılan Lice Belediyesi tarafından 2018 yılında kurulan Lice Gençlik Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı Bölgesel Lig'e yükseldi.

Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, Diyarbakır'da oynanan müsabakalarda rakiplerini eleyerek Voleybol Bölgesel Ligi'ne yükselen oyuncuları ve teknik ekibi tebrik etti.

Lice Belediyesinin sunduğu imkanlar doğrultusunda elde ettikleri başarının kendilerini bir üst lig için motive ettiğini belirten takım oyuncuları, desteklerden duydukları mutluluğu ifade edip teşekkür ettiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:55 Kaynak: AA

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