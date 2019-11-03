Son Dakika Haberleri: Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi
Son Dakika 3. Sayfa Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi

Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi

7 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Lice kırsalında yürütülen operasyonlarda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, bu kapsamda Lice'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini bildirdi.

Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Lice kırsalında yürütülen operasyonlarda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, bu kapsamda Lice'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini bildirdi.


İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - ANKARA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:05 Kaynak: İHA
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