Son Dakika Haberleri: Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi
Son Dakika Güncel Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi

Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi

7 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Lice kırsalında yürütülen operasyonlarda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, bu kapsamda Lice'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini bildirdi.

Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Lice kırsalında yürütülen operasyonlarda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, bu kapsamda Lice'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şanlıurfa'da sevgi seli
HDP kongresinde skandal görüntüler: Teröristler için saygı duruşunda bulunuldu! Son dakika: Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı! Yaralılar var Son dakika: Ankara Mamak'ta Gökbilim Merkezi'nde yangın çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 17:15:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]