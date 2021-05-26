Lice kırsalında uyuşturucu satıcılarına yönelik "narko-terör" operasyonu - Son Dakika

Paylaşımda, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice kırsalında gerçekleştirilen narko-terörizmle mücadele operasyonu kapsamında 3 farklı noktada 214 kilogram toz esrar, 49 kilogram kubar esrar ve 135 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek 2 şüpheli yakalanmıştır." bilgisine yer verildi.

Diyarbakır 'ın Lice ilçesinde düzenlenen "narko-terör" operasyonunda, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

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