Son Dakika Haberleri: Lice ve Kulp'ta Eğitime Kar Tatili

Lice ve Kulp'ta Eğitime Kar Tatili

37 dakika önce

DİYARBAKIR'ın Lice ve Kulp ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Lice ve Kulp'ta Eğitime Kar Tatili, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Lice ve Kulp ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde ulaşımda yaşanan aksamalar nedeniyle okulların tatil edildiği duyuruldu. İlçe merkezleri ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime bugün ara verildi. - Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:57 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Kulp, Kar, Lice, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jandarma Ekiplerinin Kar Temizleme Videosu Sosyal Medyayı Salladı Yoğun Kar Yağışı Sonrası Tatil Haberleri Peş Peşe Geliyor! İşte Okulların Tatil Olduğu İller

Türkiye'yi Etkisi Altına Alan Kar Yağışı Sonrası Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı Son Dakika! Palu Ailesinin Evini Polisler Bastı! Gözaltı İşlemi Uygulanıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 11:34:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lice ve Kulp'ta Eğitime Kar Tatili
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]