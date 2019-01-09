Lice ve Kulp'ta Eğitime Kar Tatili
37 dakika önce
DİYARBAKIR'ın Lice ve Kulp ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi.
DİYARBAKIR'ın Lice
ve Kulp
ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Kar
yağışının etkisini sürdürdüğü Diyarbakır
'ın Lice ve Kulp ilçelerinde ulaşımda yaşanan aksamalar nedeniyle okulların tatil edildiği duyuruldu. İlçe merkezleri ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime bugün ara verildi. - Diyarbakır
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:57 Kaynak: DHA
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