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DİYARBAKIR - Liceli kadınlar filografi kursuyla meslek ve gelir sahibi oldu - Son Dakika

DİYARBAKIR - Liceli kadınlar filografi kursuyla meslek ve gelir sahibi oldu

30.09.2021 15:01

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde filografi kursuna katılan kadınlar, yaptıkları el emeği göz nuru ürünlerini satarak aile bütçelerine katkı sunuyor.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde filografi kursuna katılan kadınlar, yaptıkları el emeği göz nuru ürünlerini satarak aile bütçelerine katkı sunuyor.

Lice Belediyesi ve Kaymakamlığı, ilçedeki kadınların stres atmaları, sosyalleşmeleri ve aile bütçelerine katkı sunmaları amacıyla geçen yıl Aile Destek Merkezinde filografi kursu açtı.

Bu kursta eğitim gören ve el emeği göz nuru eserler ortaya çıkaran kadınlar, yaptıkları ürünleri satışı ile gelir elde ediyor.

Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Evlice, AA muhabirine, kadınların her alanda kendilerini yetiştirmeleri amacıyla farklı kurslar açtıklarını söyledi.

Bu kurslara kadınların ilgi ve yeteneklerine göre katıldığını ve ev ekonomilerine katkı sağladığını dile getiren Evlice, bunlardan birinin filografi kursu olduğunu belirtti.

Kursta kadınların el emeği göz nuru ürünler ortaya çıkardığını ifade eden Evlice, "Bizler de ürünlerin tanıtılması ve farklı yerlere ulaştırılması noktasında gerekli çalışmaları yapıyoruz. Lice'ye değer katacak bir proje. Kadınlarımız hem kendilerini yetiştirmekte hem de sosyal faaliyette bulunabilmekte. Burada çok güzel çalışmalar ortaya çıkıyor." dedi.

Kurs öğreticisi Hezar Karadaş ise kursta zor bir aşamadan geçirilen ahşabı sanat eserine dönüştürdüklerini aktardı.

Karadaş, "Kursiyerler gelen siparişleri yapıyor. Sattığımız ürünün tamamını el emeği olan kursiyere veriyoruz." dedi.

Kursiyer Gülfizar Delidere de kursa ilk başladığında çok zor olduğunu düşündüğü için yapamayacağı endişesine kapıldığını ancak zamanla işi öğrendiğini anlattı.

Kursun her açıdan kendisine fayda sağladığını dile getiren Delidere, şöyle konuştu:

"Bir yıllık süre zarfı içerisinde kendimizi geliştirdik ve profesyonelleştik. Genç kızlarım var. Salgın sürecinden dolayı geçim şartları çok zordu ama bu kursla tanıştıktan sonra kızlarımın ihtiyaçlarını giderebileceğimin farkına vardım. Maddi açıdan eşime destek oluyorum. Yaptığımız çalışmalar birçok ile gitti."

DİYARBAKIR - Liceli kadınlar filografi kursuyla meslek ve gelir sahibi oldu
DİYARBAKIR - Liceli kadınlar filografi kursuyla meslek ve gelir sahibi oldu
DİYARBAKIR - Liceli kadınlar filografi kursuyla meslek ve gelir sahibi oldu
DİYARBAKIR - Liceli kadınlar filografi kursuyla meslek ve gelir sahibi oldu

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Liceli kadınlar filografi kursuyla meslek ve gelir sahibi oldu - Son Dakika


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