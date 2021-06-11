Üye Girişi
Licelilerden Vali Karaloğlu'na Ashâb-I Kehf Teşekkürü - Son Dakika

Licelilerden Vali Karaloğlu'na Ashâb-I Kehf Teşekkürü

11.06.2021 15:24
Licelilerden Vali Karaloğlu'na Ashâb-I Kehf Teşekkürü, System.String[]

Lice ilçesi Duru Mahallesi sakinleri Ashab-ı Kehf'de yapılan çalışmalar ve düzenlenen etkinlikten dolay Vali Münir Karaloğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Lice ilçesi Duru Mahallesi sakinleri Ashab-ı Kehf'de yapılan çalışmalar ve düzenlenen etkinlikten dolay Vali Münir Karaloğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Yıllardır Liceli vatandaşlar tarafından sürdürülen Ashab-ı Kehf kutlamaları yapılan etkinliklerle ilk defa ulusal ve uluslararası boyuta taşındı.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Lice Kaymakamlığı koordinesinde gerçekleşen etkinlikler öncesi Ashab-ı Kehf'te çevre düzenlemesine yönelik çalışmalar tamamlanırken aynı zamanda yoğun katılımlı Uluslararası Ashab-ı Kehf ve Lice Sempozyumu düzenlendi.

28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen etkinliklerin ardından Lice Duru Mahallesi muhtarı Abdülvahab Doğandemir ve beraberindeki mahalle sakinleri Vali Karaloğlu'nu ziyaret ederek yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini iletti.

Muhtar Doğandemir, Ashab-ı Kehf alanı için Vali Karaloğlu tarafından hem çevre düzenlemelerinin hem de etkinliklerin yapıldığını belirterek Liceli vatandaşların bu durumdan çok mutlu olduklarını söyledi.

"Manevi merkeze dönüşmeli"

Vali Karaloğlu ise Ashab-ı Kehf'in bulunduğu alanın bir manevi merkeze dönüştürülmesi gerektiğini dile getirerek vatandaşların da makama sahip çıkmalarını istedi.

Ashab-ı Kehf mağarasındaki düzenleme çalışmalarında, 290 m²'lik bir mescit, mağaraya giden yola da 50 metre taş, 55 metre ahşap traversten merdiven yapılırken mağaranın içinde temizlik ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, Münir Karaloğlu, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Licelilerden Vali Karaloğlu'na Ashâb-I Kehf Teşekkürü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var 16:54 Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var Bakan Soylu uyardı: Kuzularımızı uyuşturucu çakallarına kaptırmayalım 16:46 Bakan Soylu uyardı: Kuzularımızı uyuşturucu çakallarına kaptırmayalım Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen saldırıya Akşener'den açıklama: Yapanın yanına kar kalmaması gerekiyor 16:35 Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen saldırıya Akşener'den açıklama: Yapanın yanına kar kalmaması gerekiyor
Leicester resmen Szalai'yi istedi! Macar stoper için 13 milyon euroluk teklif geldi 16:31 Leicester resmen Szalai'yi istedi! Macar stoper için 13 milyon euroluk teklif geldi Özcan Deniz, genç sevgilisiyle görüntülendi! İranlı model kamerayı görünce kaçacak yer aradı 16:14 Özcan Deniz, genç sevgilisiyle görüntülendi! İranlı model kamerayı görünce kaçacak yer aradı Defne Samyeli'nin kızı yine olay oldu! 17 yaşındaki Derin Talu, mini elbiseli pozlarını paylaştı 16:00 Defne Samyeli'nin kızı yine olay oldu! 17 yaşındaki Derin Talu, mini elbiseli pozlarını paylaştı
Son Dakika! Bakan Koca: Kargo çalışanları ile kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz, artık iyice hızlandık 15:46 Son Dakika! Bakan Koca: Kargo çalışanları ile kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz, artık iyice hızlandık Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş 14:52 Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş

Son Dakika Haberleri
16:53 Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var
16:46 Bakan Soylu uyardı: Kuzularımızı uyuşturucu çakallarına kaptırmayalım
16:42 Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor
16:35 Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen saldırıya Akşener'den açıklama: Yapanın yanına kar kalmaması gerekiyor
16:33 Kırmızı bültenle aranıyordu! PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu etkisiz hale getirildi
16:30 Leicester resmen Szalai'yi istedi! Macar stoper için 13 milyon euroluk teklif geldi
16:21 Macron'a tokat atmanın cezası belli oldu! Saldırgan 18 ay ceza aldı, 4 ay hapis yatacak
16:13 Özcan Deniz, genç sevgilisiyle görüntülendi! İranlı model kamerayı görünce kaçacak yer aradı
16:09 Almanya'da yeni karar! Türkiye için seyahat uyarısı 1 Temmuz'da kalkıyor
16:04 Beşiktaş'tan iddialara yanıt geldi: Okan Buruk'la görüşmedik
Unutmadık kurduğumuz o düşleri! İşte Milli Takımımız'ın sahaya çıkması beklenen ilk 11'i Unutmadık kurduğumuz o düşleri! İşte Milli Takımımız'ın sahaya çıkması beklenen ilk 11'i         
16:58
Yemeğe değil, serinlemeye geliyorlar! 420 metre uzunluğundaki tünel lokanta çok farklı Yemeğe değil, serinlemeye geliyorlar! 420 metre uzunluğundaki tünel lokanta çok farklı         
16:51
Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor         
16:43
Kırmızı bültenle aranıyordu! PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu etkisiz hale getirildi Kırmızı bültenle aranıyordu! PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu etkisiz hale getirildi         
16:33
Macron'a tokat atmanın cezası belli oldu! Saldırgan 18 ay ceza aldı, 4 ay hapis yatacak Macron'a tokat atmanın cezası belli oldu! Saldırgan 18 ay ceza aldı, 4 ay hapis yatacak         
16:22
Almanya'da yeni karar! Türkiye için seyahat uyarısı 1 Temmuz'da kalkıyor Almanya'da yeni karar! Türkiye için seyahat uyarısı 1 Temmuz'da kalkıyor         
16:10
Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor         
16:00
Aynı odada kaldığı erkek arkadaşının serbest kalmasına acılı baba isyan etti! Genç hemşirenin sır ölümü Aynı odada kaldığı erkek arkadaşının serbest kalmasına acılı baba isyan etti! Genç hemşirenin sır ölümü         
15:00
Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu         
14:44
2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı! 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı!         
14:39
Beşiktaş ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal geliyor Beşiktaş ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal geliyor         
14:36
Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı         
14:21
Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı         
14:15
Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü         
13:27
35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü 35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü         
13:25
Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı         
13:24
Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş         
07:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 17:04:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Licelilerden Vali Karaloğlu'na Ashâb-I Kehf Teşekkürü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement