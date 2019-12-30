Lider 3 puanı 3 golle aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Lider 3 puanı 3 golle aldı - Son Dakika Spor

Lider 3 puanı 3 golle aldı

6 saat önce

Tekirdağ Mehmet Karatepe Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Muratlı Belediyespor, kendi evinde lider Kapaklı Sitespor'a 3 farklı kaybetti.

Lider 3 puanı 3 golle aldı, System.String[]

Tekirdağ Mehmet Karatepe Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Muratlı Belediyespor, kendi evinde lider Kapaklı Sitespor'a 3 farklı kaybetti.


Tekirdağ Mehmet Karatepe Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Muratlı Belediyespor,, Muratlı Atatürk Stadyumu'nda Kapaklı temsilcisi Kapaklı Sitespor'u konuk etti. Maçın ilk yarısında maç daha çok ortada geçti. Karşılaşmanın ilk yarısının son dakikalarında gelişen Kapaklı Sitespor atağında rakip golü buldu ve soyunma odasına önde giren taraf oldu 0-1.


İkinci yarıya kaleci değişikliği ile başlayan Muratlı Belediyespor'un kalesine Ege Yıldıran geçerken, bordo beyazlılar karşılaşmanın ikinci yarısının henüz başında kalesinde bir gol daha gördü. Misafir takım Kapaklı Sitespor, ikinci golden sonra iyice rahatladı. Daha çok gol fırsatı yakalayan Muratlı Belediyespor ise, birçok gol pozisyonunu cömertçe harcadı.


Gelişen Kapaklı Sitespor atağında 3. gol de geldi ve kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı. Maç, Kapaklı Sitespor'un 3 farklı üstünlüğü ile tamamlandı.


Kapaklı Sitespor, Muratlı deplasmanından kayıpsız döndü ve ilk yarıyı da lider tamamlamış oldu. - TEKİRDAĞ

Karatepe, Tekirdağ, Muratlı, Kapaklı, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trabzonspor Ünal Karaman ile yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi
Quaresma'nın Santos'a transfer olacağı iddia edildi İddaa, Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi olarak Fenerbahçe'yi öne çıkardı MHK Başkanı Zekeriya Alp, Cuma günü basın toplantısı düzenleyecek

Son Dakika Haberleri
15:56 Bakan Kasapoğlu, Hatay Stadı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika Spor
15:56 Murat Germen'den büyük başarı - Son Dakika Spor
15:48 İkinci Amatör Küme fikstürü 17 Ocak'ta çekilecek - Son Dakika Spor
15:44 Ünal Karaman'ın Trabzonspor karnesi - Son Dakika Spor
15:41 Basketbolda yeni dönem - Son Dakika Spor
15:12 Trabzonspor Ünal Karaman ile yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi - Son Dakika Spor
14:49 Quaresma'nın Santos'a transfer olacağı iddia edildi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 16:03:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Lider 3 puanı 3 golle aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]