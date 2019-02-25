Lider, 4 Golle Kazandı

Şampiyonluk adayı Foça Belediyespor ve play-off'a katılma hedefindeki Poyracık Bilir Altay Spor arasındaki maçın golsüz tamamlanan ilk yarısında daha üstün olan taraf, beklendiği gibi ev sahibi Foça'ydı. Ancak Poyracık, dirençli bir oyun oynadı. Ani ataklarla etkili olmayan çalışan Poyracık'ın bir kafa topu kale direğinden döndü. Poyracık'lı Abdullahhan Türk'ün 45. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kalması, kalan 45 dakikada Foça'ya önemli avantaj getirdi.

İkinci yarının 5'inci, maçın 50'inci dakikasında Ayhan Işık'ın golüyle 1-0 öne geçen Foça, 76'ıncı dakikada Burak Beyit'in golüyle 2-0'a ulaştı. Durum 1-0'ken Poyracık'lı oyuncuların attığı iki tehlikeli şuttan biri az farkla auta gitti, diğerini Foça Kalecisi Tayfun Malatya kurtardı. 84'üncü dakikada Oğuz Acar'ın golüyle farkı 3'e çıkaran Foça, 90'ıncı dakikada penaltı kazandı. Penaltı atışını gole çeviren Kaptan Erkan Akbal, Foça Belediyespor'un 4-0'lık galibiyetini ilan etti. Penaltıya sebebiyet veren Poyracık Kaptanı Kemal Mercan, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu galibiyetle 50 puana yükselen Foça Belediyespor, takipçisi Aliağa Belediyesi Helvacı Spor önündeki 7 puan farklı grup liderliğini devam ettirdi. Takipçisi Aliağa Belediyesi Helvacı Spor, Zübeyde Hanım Kolejleri Çamdibi Altınok Spor'u 8-0 mağlup etti. 22'inci haftanın ardından, grup maçlarının tamamlanmasına 4 maç kaldı.