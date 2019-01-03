Son Dakika Haberleri: Lider Aliağaspor Antalya'da Kampta

Lider Aliağaspor Antalya'da Kampta

1 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 9. grupta, devreyi 30 puanla lider kapatan İzmir'in güçlü temsilcisi Aliağaspor FK, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da kampa girdi.

Lider Aliağaspor Antalya'da Kampta, System.String[]
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 9. grupta, devreyi 30 puanla lider kapatan İzmir'in güçlü temsilcisi Aliağaspor FK, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da kampa girdi.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'ne bir üst lig parolasıyla başlayan ve sergilediği performans ile ilk yarıda sadece bir mağlubiyet alan Aliağaspor FK, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'ya gitti. Kampa satış listesinde olan Ogün Bulut ile sakatlığı bulunan kaleci Emir Korubeyi dahil edilmedi.

Hazırlıklarına Teknik Sorumlu Polat Çetin yönetimde başlayan sarı siyahlıların, kamp süresince üç hazırlık maçı oynayacağı öğrenilirken, takım, ilk maçını üçüncü lig ekiplerinden Gebzespor ile yapacak. Yoğun bir hazırlık dönemi geçirecek olan Aliağaspor, 12 Ocak 2019 Cumartesi günü ise Aliağa'ya dönüş yapacak. Aliağa temsilcisi ekip, hazırlıkların son bölümünü Aliağa'da tamamlayacak ve ardından ikinci yarının ilk maçını 20 Ocak 2019 Pazar günü Kütahya Çamlıcaspor ile deplasmanda oynayacak.

Ligin ilk yarısında olduğu gibi ikinci yarıyı da zirvede tamamlamak ve şampiyon olarak üçüncü lige çıkmak istediklerini belirten Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Polat Çetin, "Kamp süresince eksiklerimizi tamamlayacağız. İlk yarıda yaptığımız hatalardan ders çıkararak ikinci yarıda daha iyi bir futbol sergilemek istiyoruz. Üzerimizde olan sorumluluğun bilincindeyiz. Aliağa taraftarı bizden şampiyonluk bekliyor. Bizlerde üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getireceğiz ve Aliağaspor'u önce üçüncü lige daha sonra da üst liglere taşıyacağız" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:51 Kaynak: İHA

İzmir, Antalya, Spor
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