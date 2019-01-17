Son Dakika Haberleri: Lider Aliağaspor Fk, Devreyi Kütahya ile Açıyor

Lider Aliağaspor Fk, Devreyi Kütahya ile Açıyor

1 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 9. grupta 30 puanla zirvede yer alan İzmir'in güçlü temsilcisi Aliağaspor FK, ligin ikinci yarısını Kütahya Çamlıcaspor deplasmanında açıyor.

Lider Aliağaspor Fk, Devreyi Kütahya ile Açıyor, System.String[]
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 9. grupta 30 puanla zirvede yer alan İzmir'in güçlü temsilcisi Aliağaspor FK, ligin ikinci yarısını Kütahya Çamlıcaspor deplasmanında açıyor.

Sarı siyahlılar, 20 Ocak 2019 Pazar günü Halil Akkaş Stadında saat 14.00'de oynanacak olan Kütahya Çamlıcaspor karşılaşmasının hazırlıklarını Değirmendere Futbol Tesisleri'nde sürdürüyor. Sarı siyahlılar, günü Teknik Sorumlu Polat Çetin yönetiminde yaptığı tek idmanla tamamladı. Yaklaşık iki saat süren antrenman açma germe ve ısınma koşularıyla başladı. Denge, kuvvet ve sürat çalışmaları ile devam eden antrenman, dar alanda pas ve yarı sahada taktik maçla son buldu. Kaleciler ise kaleci antrenörü Turgay Can eşliğinde takımdan ayrı olarak çalıştı.

Ligin ikinci yarısının ilk yarıya göre daha zorlu geçeceğini belirten Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Polat Çetin, "Devre arasında Antalya'da verimli bir çalışma dönemi geçirdik. İkinci yarının daha zorlu geçeceğinin hepimiz farkındayız. Daha zor ve daha tempolu geçeceğini düşündüğümüz lig yarışında çalışmalarımızı da bu doğrultuda sürdürüyoruz. İkinci devrenin ilk maçında Kütahya deplasmanına gideceğiz. Zor iklim şartları ve zor bir sahada oynayacağız. Ne olursa olsun iyi bir takıma sahibiz. Kalitemiz ve fizik gücümüz iyi durumda. Her türlü şartta her türlü takımla mücadele edebilecek bir takımız. İlk yarıda göstermiş olduğumuz başarının ve liderliğin devamı için galibiyet serilerimize devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:29 Kaynak: İHA

İzmir, Kütahya, Spor
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