Lider Aliağaspor FK, Manisaspor deplasmanına hazırlanıyor - Son Dakika

26 Aralık 2021 Pazar günü Manisa Ertuğrul Dilek sahasında oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

Manisa deplasmanından galibiyetle ayrılarak devreyi lider kapatmanın hesaplarını yapan Aliağaspor FK, hazırlıklarını Aliağa Atatürk Stadyumunda Teknik Sorumlu Hakan Şapçı yönetiminde sürdürüyor. Açma germe ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman çeviklik ve çabukluk çalışmasının ardından yarım sahada taktik maçla son buldu.

Ligde 18 puanla liderlik koltuğunda oturan Aliağaspor FK, rakip fileleri 26 kez havalandırarak grubun en golcü takımı konumunda bulunuyor. Manisaspor ise 8 puanla 6.Sırada yer alıyor.

ALİAĞASPOR FK TEKNİK SORUMLUSU HAKAN ŞAPÇI: "MANİSA'DA KAZANARAK DEVREYİ LİDER KAPATMAK İSTİYORUZ"

Devrenin son maçında Manisa'da genç ve dinamik bir takıma karşı oynayacaklarını belirten Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı, "İzmirspor ve Çiğli Belediyespor ile aynı puanlara sahibiz. Şampiyonlukta iki tane ciddi rakibimiz var. Puan kaybı yaşamadan grubumuzu lider tamamlayarak final gruba geçmek istiyoruz. İyi bir takıma sahibiz. Hafta sonu oynayacağımız Manisaspor maçına da iyi hazırlanıyoruz. Manisa'da kazanarak devreyi lider kapatmak istiyoruz" dedi.