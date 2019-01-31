Lider Aliağaspor, Kocaeli Derbentspor'a Konuk Olacak

İzmir Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 16. haftasında, 34 puanla liderlik koltuğunda oturan Aliağaspor FK, 14 puanla 12. sırada bulunan Kocaeli Derbentspora konuk olacak.

İzmir Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 16. haftasında, 34 puanla liderlik koltuğunda oturan Aliağaspor FK, 14 puanla 12. sırada bulunan Kocaeli Derbentspora konuk olacak.



Ligde en yakın rakibi Maltepespor ile arasında 5 puan fark olan Aliağaspor FK, zorlu deplasman için hazırlıklarını sürdürüyor. Çalışmalarını Değirmendere Futbol Tesisleri'nde sürdüren sarı siyahlılar günü yaptığı tek idmanla tamamladı. Teknik Sorumlu Polat Çetin yönetimdeki çalışma açma germe ve ısınma hareketleri ile başladı. Denge ve çabukluk çalışması ile devam eden antrenmanda, futbolcuların neşeli ve hırsları halleri dikkat çekti. Yaklaşık iki saat süren antrenman pas çalışması ve yarım sahada taktik maçla sona erdi.



Bornova Yeşilova Spor karşısında istemedikleri bir şekilde 1 puan kaybettiklerini belirten Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Polat Çetin, ligde artık puan kaybı yaşamak istemediklerini söyledi.



Kocaeli Derbentsporun alt sıralarda olmasına rağmen iyi bir takım olduğunu da ifade eden Çetin, "Rakibiz ligin alt sıralarında yer almasına rağmen zorlu bir deplasman olacağını düşünüyoruz. Ligde şampiyon olmak ve kümede kalmak isteyen iki takımın mücadelesi olacak. Her iki takımda üç puan için savaşacak. Bunun bilincindeyiz. Kadro kalitemiz ile farkımızı ortaya koyarak deplasmandan üç puan ile dönmek istiyoruz" dedi.



3 Şubat Pazar günü Derbent Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat ise saat 14.00'te başlayacak. - İZMİR

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