Lider Anadolu Efes'in konuğu Valencia Basket - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lider Anadolu Efes'in konuğu Valencia Basket - Son Dakika

Lider Anadolu Efes'in konuğu Valencia Basket

7 saat önce

THY Euroleague'de liderlik koltuğunda oturan Anadolu Efes, 29. haftada evinde İspanyol ekibi Valencia Basket ile mücadele edecek.

Lider Anadolu Efes'in konuğu Valencia Basket, System.String[]

THY Euroleague'de liderlik koltuğunda oturan Anadolu Efes, 29. haftada evinde İspanyol ekibi Valencia Basket ile mücadele edecek. Ligin ilk yarısında İspanya'daki maçı Efes 83-78 kazanmıştı.

THY Euroleague'in 29. haftasında Anadolu Efes, yarın 20.30'da Sinan Erdem Salonu'nda İspanyol temsilcisi Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek. Euroleague'de 28 haftanın ardından Efes 24 galibiyet, 4 mağlubiyet ile liderlik koltuğunda oturuyor. Valencia ise 12 galibiyet, 16 mağlubiyet ve averajla 10. sırada yer alıyor.

Avrupa arenasındaki 687. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 686 karşılaşmada 388 galibiyet ve 298 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Euroleague'de ise 439. karşılaşmasını oynayacak olan lacivert-beyazlılar, bu kupada bugüne kadar oynadığı 438 müsabakada 231 galibiyet ve 207 mağlubiyet aldı.

8. RANDEVU

Anadolu Efes ile Valencia Basket, Euroleague'de bugüne kadar 7 kez karşılaştı. Lacivert-beyazlılar söz konusu müsabakaların 4'ünde parkeden galip ayrılan taraf olurken, İspanyol temsilcisi ise 3 kez kazandı. Efes, sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan karşılaşmayı 83-78'lik skorla kazanmıştı.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Ligde Anadolu Efes 87.3 sayı, 33.1 ribaund ve 17.6 asist ortalamalarıyla, Valencia ise 81.6 sayı, 34.1 ribaund ve 17.2 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Efes'te Shane Larkin 22.2 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. İspanyol takımında ise Bojan Dubljevic 14.2 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Valencia, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:40 Kaynak: İHA
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