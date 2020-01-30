Lider Anadolu Efes, Kızılyıldız'a konuk olacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Lider Anadolu Efes, Kızılyıldız'a konuk olacak - Son Dakika Spor

Lider Anadolu Efes, Kızılyıldız'a konuk olacak

6 saat önce

THY Euroleague'de zirvede yer alan Anadolu Efes, 22. haftada deplasmanda Sırp ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.

Lider Anadolu Efes, Kızılyıldız'a konuk olacak, System.String[]

THY Euroleague'de zirvede yer alan Anadolu Efes, 22. haftada deplasmanda Sırp ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında İstanbul'daki maçı Efes 85-70'lik skorla kazanmıştı.


THY Euroleague'in 22. haftasında Anadolu Efes, yarın TSİ 21.00'de deplasmanda Sırp ekibi Kızılyılız ile karşılaşacak. Euroleague'de 21. haftanın ardından Efes 18 galibiyet, 3 mağlubiyet ile liderlik koltuğunda oturuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 9 galibiyet, 12 mağlubiyet ile 10. sırada yer alıyor.


Avrupa arenasındaki 680. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 679 karşılaşmada 382 galibiyet ve 297 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Euroleague'de ise 432. karşılaşmasını oynayacak olan lacivert-beyazlılar, bu kupada bugüne kadar oynadığı 431 karşılaşmada 225 galibiyet ve 206 yenilgi elde etti.


8. randevu


Kızılyıldız ile Anadolu Efes, Euroleague'de bugüne kadar 7 kez karşılaştı. Lacivert-beyazlılar söz konusu müsabakalarda 5 kez parkeden galip ayrılan taraf olurken, Sırp temsilcisi ise 2 kez rakibini mağlup etti. Sezonun ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 85-70'lik skorla kazanmıştı.


6 maçlık galibiyet serisi var


Son olarak evinde CSKA Moskova'ya mağlup olan Efes, bu maçtan sonra oynadığı 6 karşılaşmayı da kazandı. Lacivert-beyazlılar, Sırp ekibi karşısında serisini sürdürerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Geçen hafta Real Madrid deplasmanından galibiyetle dönen Efes, Sırbistan'daki Kızılyıldız müsabakasının ardından gelecek hafta da Rusya'da CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek. Lacivert-beyazlılar daha sonra Zalgiris Kaunas ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Efes, bu maçın ardından tekrar deplasman serisine çıkacak ve Bayern Münih, Alba Berlin ve Maccabi Tel Aviv'e konuk olacak.


İstatistiklerle iki takım


Ligde Anadolu Efes 87.0 sayı, 34.0 ribaund ve 17.7 asist ortalamalarıyla, Kızılyıldız ise 75.0 sayı, 34.4 ribaund ve 15.5 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Efes'te Shane Larkin 21.7 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Sırp temsilcisinde de Lorenzo Brown 14.1 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkıda bulunuyor. - İSTANBUL

Anadolu Efes, Kızılyıldız, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:31 Kaynak: İHA
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