Lider Anadolu Efes, Macabbi FOX deplasmanında - Son Dakika
Son Dakika Spor Lider Anadolu Efes, Macabbi FOX deplasmanında - Son Dakika Spor

Lider Anadolu Efes, Macabbi FOX deplasmanında

6 saat önce

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında yarın deplasmanda İsrail'in Maccabi FOX ekibiyle karşılaşacak.

Lider Anadolu Efes, Macabbi FOX deplasmanında, System.String[]

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında yarın deplasmanda İsrail'in Maccabi FOX ekibiyle karşılaşacak.


Menora Mivtachim Arena'da oynanacak olan karşılaşma TSİ 22.15'te başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayımlanacak.


THY Avrupa Ligi'nde bu sezon çok iyi bir performans gösteren ve son 11 maçını üst üste kazanan lacivert-beyazlılar, 23 galibiyet ve 3 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor.


Anadolu Efes, ligde oynadığı son karşılaşmada Almanya'nın Alba Berlin takımını deplasmanda 99-86 mağlup etmişti.


Maccabi FOX ise Yunanistan'ın Olympiakos takımını evinde 71-70 yenmeyi başarmıştı.


Avrupa'daki 685. maç


Anadolu Efes, Maccabi FOX müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 685. maçına çıkacak.


Lacivert-beyazlı takım, Avrupa arenasında oynadığı 684 karşılaşmada 387 galibiyet ve 297 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 437. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı 436 karşılaşmada 230 galibiyet ve 206 yenilgi yaşadı.


Anadolu Efes ile Maccabi FOX Avrupa kupalarında bugüne kadar 28 kez karşılaşırken, lacivert-beyazlılar 16 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 11 maçta Anadolu Efes 7 galibiyet alırken, 4 maçta salondan yenilgiyle ayrıldı.


İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan 17 karşılaşmada ise Anadolu Efes 9 galibiyet alırken, 8 kez mağlup oldu.


Söz konusu takımlar arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 99-79 kazanmıştı.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:12 
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