Lider Anadolu Efes, Sırbistan deplasmanında - Son Dakika
Son Dakika Spor Lider Anadolu Efes, Sırbistan deplasmanında - Son Dakika Spor

Lider Anadolu Efes, Sırbistan deplasmanında

6 saat önce

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 22. hafta maçında yarın deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Lider Anadolu Efes, Sırbistan deplasmanında, System.String[]

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 22. hafta maçında yarın deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Başkent Belgrad'daki Stark Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşma, beIN Sports Haber'den naklen yayımlanacak.

THY Avrupa Ligi'nde 18 galibiyet ve 3 mağlubiyeti olan Anadolu Efes liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde 9 galibiyet ve 12 yenilgisi bulunan Kızılyıldız mts ise averajla 10. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 85-70'lik skorla kazanmıştı.

Avrupa'da 680. maç

Anadolu Efes, Kızılyıldız mts karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 680. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, bu kulvarda oynadığı 679 müsabakada 382 galibiyet ve 297 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 431 maçın 225'ini kazandı, 206'sından ise mağlup ayrıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:24 Kaynak: AA
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