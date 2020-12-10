Lider Aytemiz Alanyaspor, İzmir'de yara aldı

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile Göztepe arasında 7'nci haftada oynanması gereken ancak İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle ertelenen maç dün oynandı. Deplasmandaki maçın büyük bölümünde üstünlüğünü koruyan ve rakibine karşı baskılı oynayan Alanyaspor, 70'inci dakikada kalesinde gördüğü golle geriye düştü. Sık sık pozisyonlara giren ve yüzde 64 topla oynama yüzdesini yakalayan Akdeniz ekibi, istediği golü bulamadı ve sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

AYTEMİZ Alanyaspor, İzmir 'deki deprem felaketi nedeniyle 7'nci hafta oynanması gereken ancak ertelenen maçta dün Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Liderlik yarışında yara alan Akdeniz ekibi averajla birinci sıradaki yerini korudu.

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