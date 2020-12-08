Lider Aytemiz Alanyaspor, rakipleriyle farkı açma peşinde

Aytemiz Alanyaspor 'un Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maç İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle ertelendi. Ertelenen maç yarın saat 18.30'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Maçın hakemliğini Ali Şansalan yapacak. Aytemiz Alanyaspor karşılaşma için bugün saat 20.15'te Antalya Havalimanı'ndan İzmir'e yola çıkacak.

AYTEMİZ Alanyaspor, ertelenen maçta yarın Göztepe ile karşılaşacak. Averaj farkıyla liderliğini sürdüren Akdeniz temsilcisi, İzmir 'de oynanacak maçta galip gelerek, rakipleriyle arasındaki puan farkını açmak istiyor.

Bakan Koca'dan Çin aşısıyla ilgili eleştirilere sert yanıt: Türkiye bu kadar zavallı mı?