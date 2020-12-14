Lider Aytemiz Alanyaspor, yine ilkleri başardı

Aytemiz Alanyaspor, dün akşam evinde Beşiktaş ile karşılaştı. 2-1 mağlup ettiği rakibini tarihinde ilk kez yenen Akdeniz temsilcisi rakiplerinin puan kaybettiği hafta 26 puanla arayı açmaya devam etti.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 12'nci haftasında evinde zorlu rakibi Beşiktaş'ı ağırladı. Rakibini Bakasetas'ın iki golüyle yenen Akdeniz temsilcisi tarihinde de bir ilki başardı. Oldukça iyi bir sezon geçiren Aytemiz Alanyaspor 8'uncu kez karşılaştığı rakibini tarihinde ilk kez mağlup etti. 2-1'lik skorla rakibini geçen turuncu yeşilli takım bir ilki daha başardı ve bugüne dek rakibine her maçta en fazla 1 gol atabilen Alanyaspor rakip fileleri dün akşam oynanan maçta 2 kez havalandırdı.