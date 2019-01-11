Son Dakika Haberleri: Lider Başakşehir 2 Futbolcuyla Yollarını Ayırıyor

Lider Başakşehir 2 Futbolcuyla Yollarını Ayırıyor

1 saat önce

Medipol Başakşehir, Kerim Frei ve Milos Jojic ile yollarını ayırıyor.

Lider Başakşehir 2 Futbolcuyla Yollarını Ayırıyor, System.String[]


Medipol Başakşehir, Kerim Frei ve Milos Jojic ile yollarını ayırıyor.

Kadrosuna son olarak Sivasspor'dan Robinho'yu katan lider Medipol Başakşehir, transferde hareketli dakikalar yaşıyor. Asistanaliz.com'da yer alan habere göre, İstanbul ekibinin Kerim Frei ve Milos Jojic ile yollarını ayıracağı belirtildi. Başakşehir yönetiminin 2 futbolcuya kendilerine kulüp bulmaları yönünde talimat verdiği ve yaşanan gelişme sonrası oyuncuların arayış içine girdiği kaydedildi.

Öte yandan durumu merak konusu olan Medipol Başakşehir'in bir diğer yıldız ismi Elia'nın ise takımda kalacağı öğrenildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:52 Kaynak: DHA

Robinho, Sivasspor, Kerim Frei, Başakşehir, Spor
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