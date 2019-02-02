Son Dakika Haberleri: Lider Başakşehir Akhisar Deplasmanında

Lider Başakşehir Akhisar Deplasmanında

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında lider Medipol Başakşehir, yarın deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak.

Lider Başakşehir Akhisar Deplasmanında, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında lider Medipol Başakşehir, yarın deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak. Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, bu müsabaka öncesi 12 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucu topladığı 41 puanla zirvede yer alırken, yeşil-siyahlılar ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilginin ardından elde edilen 17 puanla son sırada yer alıyor.

LİGDE 12. RANDEVU İki takım, yarın oynanacak karşılaşmayla birlikte ligdeki 12. randevularına çıkacak. Geride kalan 11 maçta Başakşehir 8 defa kazanırken, Akhisarspor da 2 kez gülen taraf oldu. 1 maçta ise kazanan çıkmadı. İstanbul ekibi söz konusu mücadelelerde rakip ağları 25 defa sarsarken, kalesinde ise 8 gol gördü.

BAŞAKŞEHİR DEPLASMANDA KAYBETMİYOR Henüz ligin ikinci haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1'lik skorla kaybeden Medipol Başakşehir, o günden bu yana dış sahada kaybetmedi. Paşa yenilgisinin ardından deplasmanda 9 maça çıkan Avcı'nın öğrencileri, 6 galibiyet ile 3 beraberlik elde etti.

DÜDÜK HÜSEYİN GÖÇEK'TE Yarın saat 16.00'da Akhisar Stadı'nda oynanacak maçı Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Erdem Bayık yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:06 Kaynak: İHA

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