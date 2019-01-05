Lider Başakşehir, Antalya'ya Geldi

Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Medipol Başakşehir
, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya
'ya geldi. Turuncu-lacivertli ekipte, bugün resmi imzayı atan Robinho
kafilede yer almadı.
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Medipol Başakşehir, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'ya geldi. Belek
'te kamp yapacak olan turuncu-lacivertli ekip, 15 Ocak tarihine kadar hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek. Teknik Direktör Abdullah Avcı
yönetiminde kampını gerçekleştirecek olan Başakşehir kafilesinde, bugün resmi sözleşmeyi imzalayan Robinho yer almadı. Brezilyalı yıldız, Başakşehir kampına daha sonra katılacak. Öte yandan Medipol Başakşehir, Antalya'ya Galatasaray
ile aynı anda geldiği için güvenlik önlemleri sebebiyle havalimanında VIP kapısından çıkış yaptı. - ANTALYA