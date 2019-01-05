Lider Başakşehir, Antalya'ya Geldi

- Lider Başakşehir, Antalya'ya geldiANTALYA - Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Medipol Başakşehir, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'ya geldi.

- Lider Başakşehir, Antalya'ya geldi



ANTALYA - Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Medipol Başakşehir, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'ya geldi. Turuncu-lacivertli ekipte, bugün resmi imzayı atan Robinho kafilede yer almadı.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Medipol Başakşehir, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'ya geldi. Belek'te kamp yapacak olan turuncu-lacivertli ekip, 15 Ocak tarihine kadar hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde kampını gerçekleştirecek olan Başakşehir kafilesinde, bugün resmi sözleşmeyi imzalayan Robinho yer almadı. Brezilyalı yıldız, Başakşehir kampına daha sonra katılacak. Öte yandan Medipol Başakşehir, Antalya'ya Galatasaray ile aynı anda geldiği için güvenlik önlemleri sebebiyle havalimanında VIP kapısından çıkış yaptı.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Galatasaray ve Başakşehir, Kamp İçin Antalya'ya Gitti

Medipol Başakşehir'in Yeni Transferi Robinho, İmzayı Attı

Galatasaray'ın Kapısından Dönen Seleznyov, Malaga'yla Anlaştı

Ersun Yanal: Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye Gelmemesi İçin Bir Neden Yok