Son Dakika Haberleri: Lider Başakşehir, Antalya'ya Geldi

Lider Başakşehir, Antalya'ya Geldi

1 saat önce

- Lider Başakşehir, Antalya'ya geldiANTALYA - Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Medipol Başakşehir, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'ya geldi.

- Lider Başakşehir, Antalya'ya geldi

ANTALYA - Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Medipol Başakşehir, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'ya geldi. Turuncu-lacivertli ekipte, bugün resmi imzayı atan Robinho kafilede yer almadı.
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Medipol Başakşehir, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'ya geldi. Belek'te kamp yapacak olan turuncu-lacivertli ekip, 15 Ocak tarihine kadar hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde kampını gerçekleştirecek olan Başakşehir kafilesinde, bugün resmi sözleşmeyi imzalayan Robinho yer almadı. Brezilyalı yıldız, Başakşehir kampına daha sonra katılacak. Öte yandan Medipol Başakşehir, Antalya'ya Galatasaray ile aynı anda geldiği için güvenlik önlemleri sebebiyle havalimanında VIP kapısından çıkış yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:41 Kaynak: İHA

Robinho, Antalya, Başakşehir, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray ve Başakşehir, Kamp İçin Antalya'ya Gitti Medipol Başakşehir'in Yeni Transferi Robinho, İmzayı Attı

Galatasaray'ın Kapısından Dönen Seleznyov, Malaga'yla Anlaştı Ersun Yanal: Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye Gelmemesi İçin Bir Neden Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 15:10:52. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lider Başakşehir, Antalya'ya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]