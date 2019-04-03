Lider Başakşehir, Konyaspor Mesaisine Devam Ediyor
56 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in lideri M. Başakşehir, 7 Nisan Pazar günü ağırlayacağı A. Konyaspor maçı öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Isınma koşusu ile başlayan antrenmanda, turuncu-lacivertli futbolcular; pas ve koordinasyon çalışması, rondo çalışması, 5'e 3 ve geniş alan oyun idmanı gerçekleştirildi.
Başakşehir, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:10 Kaynak: İHA
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