Tarihi hezimet! 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında Türkiye, deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenildi

A Milli Takım, Hollanda'da kabusu yaşadı. Ay-Yıldızlılar, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında Hollanda'ya 6-1 mağlup olarak zirvedeki yerini kaybetti.

GRUPTA ÇAKILDIK

Karşılaşmanın henüz 55. saniyesinde Klassen'in golüyle geriye düşen A Milli Takım ilerleyen dakikalarda bu gole hiçbir reaksiyon veremedi. Portakallar'a farklı galibiyeti getiren goller 16., 38. ve 54. dakikada Depay, 80. dakikada Til ve 90. dakikada Malen'den gelirken, Türkiye'nin tek golü 90+2. dakikada Cengiz'den geldi. Türkiye bu sonucun ardından grupta 3. sıraya geriledi ve Dünya Kupası'na katılma yolunda ağır darbe aldı.