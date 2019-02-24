Son Dakika Haberleri: Lider Bayburt 3 Puanı 2 Golle Aldı

Lider Bayburt 3 Puanı 2 Golle Aldı

25 dakika önce

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Bayburt İl Özel İdare ve Gençlik Spor, sahasında ağırladığı Anagold 24 Erzincan Sporu 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Lider Bayburt 3 Puanı 2 Golle Aldı, System.String[]
Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Bayburt İl Özel İdare ve Gençlik Spor, sahasında ağırladığı Anagold 24 Erzincan Sporu 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Stad: Genç Osman

Hakemler: Serhad Ürkmez (xx), Murat Güçlü (x), Özgür Tolga Özcan (xx)

Bayburt İl Özel İdare: Alişan(xxx), Erol(xxx), Ali Kemal (xxx), Selçuk (xxx)( Dk 87 Eser xx),,Haydar (xx), Yusuf Onur (xxx), Emre Hasan (xxx), Feyyaz (xx)(Dk. 80 Yunus xx), Serdar (xx)(Dk. 57 Emre xxx),Volkan (xx),İsmet (xxx)

24 Anagold Erzincanspor: Yaşar ( x), Muhammet (xx),Erdi (x)(Dk.70 Mustafa x),Volkan (xx),Sabit (x)(Dk.72 Talha x), Muhammed Enes (x), Sefa (x)(Dk.63 Tuncay xx),Hüseyin Cihan (xx),Gökhan (xx), Serkan (x)( Dk.60 Ertuğrul x), Uğur (xx)( Dk. 79 Hüseyin xx)

Goller: Dk. 56 Yusuf Onur, 63 Emre, Bayburt İl Özel İdare,

Sarı Kartlar: Emre (Bayburt İl Özel İdare), Özkan, Muhammet (Anagold 24 Erzincanspor) - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:11 Kaynak: İHA

Spor
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