Lider Bayburt 3 Puanı 2 Golle Aldı

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Bayburt
İl Özel İdare ve Gençlik Spor, sahasında ağırladığı Anagold 24 Erzincan
Sporu 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Stad: Genç Osman
Hakemler: Serhad Ürkmez
(xx), Murat Güçlü
(x), Özgür Tolga Özcan (xx)
Bayburt İl Özel İdare: Alişan(xxx), Erol(xxx), Ali Kemal
(xxx), Selçuk
(xxx)( Dk 87 Eser xx),,Haydar (xx), Yusuf Onur
(xxx), Emre Hasan
(xxx), Feyyaz (xx)(Dk. 80 Yunus xx), Serdar (xx)(Dk. 57 Emre xxx),Volkan (xx),İsmet (xxx)
24 Anagold Erzincanspor: Yaşar ( x), Muhammet (xx),Erdi (x)(Dk.70 Mustafa x),Volkan (xx),Sabit (x)(Dk.72 Talha x), Muhammed Enes
(x), Sefa (x)(Dk.63 Tuncay xx),Hüseyin Cihan (xx),Gökhan (xx), Serkan
(x)( Dk.60 Ertuğrul x), Uğur (xx)( Dk. 79 Hüseyin xx)
Goller: Dk. 56 Yusuf Onur, 63 Emre, Bayburt İl Özel İdare,
Sarı Kartlar: Emre (Bayburt İl Özel İdare), Özkan, Muhammet (Anagold 24 Erzincanspor) - BAYBURT