Lider Bayern, zorlu Leverkusen virajında! Bundesliga'ya banko iddaa tahmini...

Bu bir ilandır

LEVERKUSEN - BAYERN

Wolfsburg karşısındaki beklenmedik yenilgiyi Freiburg galibiyetiyle kapatan Leverkusen'de herkesin dilinde tek bir isim var, Kai Havertz!

Kevin Volland'ın sakatlığı sonrası daha merkez bir role geçen 99 doğumlu forvet, Volland'ın yokluğunda çıktığı 10 resmi maçta 8 gol atarken 5 de asist yaptı ve toplam 13 gole katkıda bulundu.

Bayern karşısında Volland yine olmayacak ve gözler bir kez daha bu genç golcüde olacak... Son maç 90 dakika sahada kalan Jonathan Tah'ın durumunun maç saati yeniden gözlemleneceği açıklandı.

Bayern ise koronavirüs salgını dönüşünü 4/4 yaptı ve liderlikteki yerini iyice sağlamlaştırdı. En yakın rakibi Dortmund'u geçmeyi başarmış ve puan farkını 7'ye çıkarmıştı...

Son olarak farklı kazanılan Düsseldorf maçını yedek kulübesinden takip eden Jerome Boateng ile ilk yarı 3-0 bulununca riske edilmeyip kenara gelen Lucas Hernandez'in durumları belirsiz.

Thiago, Niclas Süle, Philippe Coutinho ve Corentin Tolisso'nun sakatlıkları sürüyor.

Bayern ligdeki son 8 maçında fire vermedi, son 6 maçın ise 5'inde kalesini gole kapattı.

%27'lik kesim salgın dönüşü 4/4 yapan liderden bir galibiyet daha bekliyor...

Lewandowski'nin Leverkusen'e attığı en güzel goller! İzleyelim...