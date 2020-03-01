Lider Bayırköyspor, Bilecikspor deplasmanında kazanması bildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Lider Bayırköyspor, Bilecikspor deplasmanında kazanması bildi - Son Dakika Spor

Lider Bayırköyspor, Bilecikspor deplasmanında kazanması bildi

6 saat önce

Bilecik 1. Amatör Lig 20'inci haftasında 51 puanla lider Bayırköyspor ile 48 puanla ikinci sırada yer alan Bilecikspor karşı karşıya geldi.

Lider Bayırköyspor, Bilecikspor deplasmanında kazanması bildi, System.String[]

Bilecik 1. Amatör Lig 20'inci haftasında 51 puanla lider Bayırköyspor ile 48 puanla ikinci sırada yer alan Bilecikspor karşı karşıya geldi. Maçı Bayırköyspor kazanarak, liderliğini sürdürdü.


Bilecik 1. Amatör Lig 20'inci haftasında Bilecikspor ile Bayırköyspor Bilecik Edebali Stadı'nda karşı karşıya geldi. İki takım taraftarın aç öncesi şehitler için tezahürat yaparken, tribünler Türk bayrakları ile donatıldı. Dostça başlayan maçın ilk dakikalarında iki takım birbirine üstünlük kurmaya çalıştı. Maçın 33'üncü dakikasında yedek kulübesinde bulunan Bayırköyspor Başkanı Okan Kızmaz bir pozisyon sonrası maçın orta hakemine itiraz edince direk kırmızı kart görerek, sahayı terk etti. Maçın 45+1'inci dakikasında gelişen bir Bayırköyspor atağında Bilecikspor'un eski topçusu Tolga Burulday topu filelere göndererek, durumu 1-0'a getirdi. Bu golden sonra Burulday, arkadaşı gibi gol sevinci yaşamazken, eski takımına centilmenlik örneği sergiledi. Bu golden sonra ilk yarı sonra erdi.


İkinci yarı nefes kesti


Maçın ikinci yarısına taraftar desteği ile atak bir oyunla başlayan Bilecikspor, yakaladığı fırsatlardan yararlanamadı. Maç içinde oyunun sakatlıklardan durması sonucunda orta hakem karşılaşmayı 10 dakika uzattı.


Maçın son dakikasında sağ kanattan gelişen bir atakta top Bayırköyspor kalesine yönelirken, Bayırköyspor kalecisinin tokatladığı top ceza sahası içinde kaldı. Bu topa Bileciksporlu Serkan Kol kafayla vururken, Bayırköyspor kaleci adeta uzayarak, topu yakaladı. Bu pozisyon sonrası maçta başla gol olmazken, maçı Bayırköyspor 1-0 kazandı. Bu galibiyet sonrası Bayırköyspor 54 puana yükselerek, liderliğini sürdürdü.


Bilecikspor 4'üncü sıraya geriledi


Bilecikspor aldığı bu yenilgi ile 1308 Osmaneli Belediyespor ve İçköyspor'un kazandığı haftada 48 puanla 4'üncü sıraya geriledi. Maç sonunda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, futbolcularını tek tek tebrik etti. Maçı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda taraftar izledi. - BİLECİK

Bilecik Edebali Stadı, Bilecik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türk bayrağını gören çocukların İstiklal Marşı'nı okuması sosyal medyada ilgi gördü
Denizli-Malatyaspor maçı öncesi İdlib kahramanları unutulmadı Bakan Çavuşoğlu'ndan "Bahar Kalkanı Harekatı" mesajı: Tüm hain elleri kıracağız Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan güvenlik görevlilerinin ölüme terk ettiği göçmenlere yardım eli uzattı

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 01:14:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Lider Bayırköyspor, Bilecikspor deplasmanında kazanması bildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]