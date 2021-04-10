SPOR Lider Beşiktaş Erzurum'da

Lider Beşiktaş Erzurum'daTurgay İPEK / ERZURUM, (DHA)-Süper Lig'in 34'üncü haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Beşiktaş, bugün özel uçakla kente geldi.

Lider Beşiktaş Erzurum'da Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)- Süper Lig'in 34'üncü haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Beşiktaş, bugün özel uçakla kente geldi. Kısıtlama sebebiyle havalimanına karşılama için kimse alınmadı. Süper Lig lideri Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak. Maç için bir gün önce Erzurum'a gelen siyah-beyazlı kafileyi, pandemi sebebiyle kısıtlamaya rağmen karşılayan olmadı. Sadece basın mensuplarının olduğu havalimanında çevik kuvvet polisinin tedbir alması dikkat çekti. Uçaktan inerek Beşiktaş kulüp otobüsüne ilk olarak teknik direktör Sergen Yalçın binerken, pandemi sebebiyle kulüp yönetimi basın mensupları futbolculardan uzak tutuldu. Sessiz sedasız Erzurum'a gelen Beşiktaş, kafilesi havalimanından geceyi geçirecekleri Palandöken Kayak Merkezi'ndeki kalacakları Polat Otel'e gitti.

Son Dakika

Erdoğan'a dert yanan minibüsçüler söz aldı: Cumhurbaşkanımız sorunlarımızla ilgileneceğini söyledi

Akıl almaz vahşet! Babaannesini kucaklayıp balkondan attı

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'ndan Feyzioğlu'na sert sözler: Bizi sırtımızdan hançerledi

Erdoğan'ın talimatıyla çiftçinin elinde kalan patates, soğan ve çeltik satın alınarak vatandaşa dağıtılacak

Mehmetçik'e yeni üniforma! Üzerindeki renk ve desenler görev yaptıkları bölgelerin coğrafi yapısına göre tasarlandı

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip

Cilt kanserinden yüzünü kaybeden baba: Kızımı öpmeyi çok özledim

"Benim oğlum Hira'dan daha zeki" diyen Cem Yılmaz'a Demet Akalın'dan yanıt: Ondan daha merhametli olduğum kesin