Lider Beşiktaş'ın konuğu Kayserispor

İki takımın da şiddetle 3 puana ihtiyacı var

Beşiktaş'ta gündem santrforda kim oynayacak

Welinton yok, Montero sahneye 5 futbolcu ceza sınırında

Ali DANAŞ -

Beşiktaş, Süper Lig'in 37'nci haftasında sahasında HES Kablo Kayserispor'u konuk edecek. Yarın akşam Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.İKİ TAKIMIN DA ŞİDDETLE 3 PUANA İHTİYACI VARBeşiktaş - Kayserispor maçı, iki takımın da şiddetle 3 puana ihtiyacının olduğu bir mücadeleye sahne olacak.72 puanla ligin lideri konumunda olan Beşiktaş, son iki haftada iki beraberlik alarak şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kendisine yaklaşmasını sağladı. Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan da 6 puan önde olan siyah beyazlılar, Kayserispor maçından mutlak galibiyetle ayrılıp hem 2 maçlık düşüşüne son vermek, hem de şampiyonluk yarışındaki konumunu devam ettirmek istiyor.Beşiktaş'ın rakibi Kayserispor'un da tıpkı siyah beyazlılar gibi şiddetle 3 puana ihtiyacı var. 35 puana sahip olan Kayserispor'un sıralamadaki yeri 18 ve düşme hattının tam sınırında yer alıyor. İkinci devrede başladığı yükselişini 29'uncu haftaya kadar devam ettiren ve 14'üncü sıraya kadar çıkan Kayserispor, 30'uncu haftayla birlikte duraklama dönemine girdi. Son 7 maçtır kazanamayan ve bu süreç içinde 3 mağlubiyet, 4 de beraberlik alan Sarı kırmızılılar 18'inciliğe kadar geriledi.BEŞİKTAŞ'TA GÜNDEM SANTRFORDA KİM OYNAYACAKLige dar bir kadroyla başlayan ve devre arasında da sadece Cenk Tosun takviyesiyle devam kararı alan Beşiktaş, belirli dönemlerde sakatlık ve cezalılar yüzünden bunun sıkıntısını yaşadı.İlk devrede 2-3 maçta defans oyuncularının bir çoğundan faydalanamayan siyah beyazlılar, şimdi de sakatlıklar yüzünden santrfor sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. Devre arasında transfer edilen Cenk Tosun'un sezonu kapatan sakatlığına, Aboubakar'ın da sakatlığı eklendi. Golcü futbolcunun milli takımda başlayan ve 4 maçta Beşiktaş'ı etkileyen sakatlığı, Demir Grup Sivasspor maçıyla yeniden nüksetmişti. Bunlara ek olarak, yine Sivasspor maçında sakatlanan Cyle Larin'in de durumunun belirsiz olması, Beşiktaş'ı Kayseri karşısına santrforsuz çıkma riskiyle karşı karşıya bıraktı. Sivasspor maçından sonra dinlendirilen Cyle Larin'in son durumuna, bu akşam yapılacak antrenmanda karar verilecek. Kanadalı futbolcunun oynamaması durumunda teknik direktör Sergen Yalçın'ın hücum hattını nasıl oluşturacağı ise merakla bekleniyor.Larin'in de oynamaması halinde santrfor özelliği olan hiç bir oyuncusu kalmayacak olan Yalçın'ın, maça 4-6-0 taktiği ile çıkması kuvvetle muhtemel olacak. Bu durumda hücum hattı Josef-Ghezzal-Atiba-Ljajic-Gökhan Töre ve N'Koudou'dan oluşabilir. Sergen Yalçın'ın ikinci alternatifi ise orta saha oyuncularından Atiba veya Ghezzal'ı en önde oynatıp, arkalarında Josef-Gökhan Töre-Ljajic-N'Koudou ile oynamak olacak. Bu arada görev adamı Necip de hücum alternatifleri arasında konuşulan bir diğer isim.WELINTON YOK, MONTERO SAHNEYE Beşiktaş'ta santrforlar kadar defansta ve orta sahada da eksik futbolcular bulunuyor.Sergen Yalçın'ın her maç şans verdiği stoper Welinton, Sivas maçında gördüğü 4'üncü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü. Tecrübeli teknik adamın Welinton'un yerine Montero'yu stoperde oynatmasına kesin gözle bakılıyor. Defans hattının diğer oyuncuları ise Rosier-Vida ve N'Sakala olacak.Kartal'da ayrıca Oğuzhan'ın da sakatlığı bulunuyor ve kadroda olmayacak.Siyah beyazlıların Kayserispor karşısındaki muhtemel 11'i; "Ersin-Rosier-Vida-Montero-N'Sakala-Josef-Ghezzal-Atiba-Ljajic-Gökhan Töre-N'Koudou" şeklinde.BEŞİKTAŞ'TA 5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDASiyah beyazlı takımda Kayserispor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

3'er sarı kartı olan Rosier-Necip-Larin-Atiba ve Dorukhan yarın akşam 4'üncü sarı kartı görmeleri durumunda 38'inci haftada deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor maçında yer alamayacaklar.