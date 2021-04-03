Lider Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında - Son Dakika

Lider Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında

03.04.2021 09:59
Lider Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında, System.String[]

Gündem; maçın hakemi Halil Umut MelerBeşiktaş'ta sakat, hasta ve cezalı 6 futbolcu varSergen Yalçın'ın kanat tercihleri kim olacak?

Gündem; maçın hakemi Halil Umut Meler

Beşiktaş'ta sakat, hasta ve cezalı 6 futbolcu var

Sergen Yalçın'ın kanat tercihleri kim olacak?Kartal'da 4 oyuncu sarı kart sınırındaAli DANAŞ/İSTANBUL, - Süper Lig'in lideri Beşiktaş, 32'nci haftada Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Yarın akşam Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak ve Halil Umut Meler tarafından yönetilecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yaparken, dördüncü hakem Yasin Kol olacak.Bir maçı eksik olmasına rağmen 32'nci haftaya 64 puanla giren Beşiktaş, en yakın rakibi Galatasaray'ın 3, Fenerbahçe'nin 5 puan önünde yer alıyor. Siyah beyazlıların rakibi Kasımpaşa ise 31 puanla 15'inci sırada ve düşme hattının sadece 2 puan üzerinde. Görüldüğü gibi hem şampiyonluk hem de düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş, kazanıp yoluna devam etmek isterken, Kasımpaşa da 3 puan alarak düşme hattından biraz olsun uzaklaşmak derdinde.Beşiktaş, Sergen Yalçın önderliğinde son 7 maçın 6'sını kazanırken, Kasımpaşa ise ikinci devrede 10 maçta sadece 1 galibiyet alınca Fuat Çapa ile yollarını ayırarak Şenol Can'ı teknik direktörlüğe getirdi.GÜNDEM; MAÇIN HAKEMİ HALİL UMUT MELERBeşiktaş milli arada eksik futbolcularla antrenmanlarını sürdürüp Kasımpaşa maçına konsantre olmaya çalışırken, karşılaşmanın hakeminin açıklanmasıyla bir anda gündem değişti. Çünkü Kasımpaşa maçına; teknik direktör Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe maçından sonra 'kendisini bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz' dediği Halil Umut Meler atanmıştı. Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu hafta aldığı kararla, takımlar tarafından istenmeyen tüm hakemleri o takımların maçına atarken, Halil Umut Meler'in üst üste iki Beşiktaş maçına denk gelmesi siyah beyazlıların büyük tepkisine neden oldu. Beşiktaş yönetimi resmi siteden Çarşamba ve Cuma günleri üst üste açıklamalar yayınlayarak tepkisini gösterirken, Kasımpaşa Kulübü de bu ortamdan duyduğu endişeyi dile getiren bir açıklama yayınladı.BEŞİKTAŞ'TA SAKAT, HASTA VE CEZALI 6 FUTBOLCU VARBeşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesinde sakat, hasta ve cezalı futbolcuların çokluğu dikkat çekiyor.Milli takımlarda sakatlanan Aboubakar ve Hasic ile Fenerbahçe maçında yaşadığı sakatlık henüz geçmeyen Mensah kadroda olamayacak. Milli takım dönüşü girdikleri Covid-19 testinde sonuçları pozitif çıkan ve karantinaya alınan Dorukhan ve Cenk Tosun da hastalık sebebiyle kadroda yer alamayacak. Cezayir- Zambiya maçında sakatlandıktan sonra İstanbul'a dönüşünde tedbir amaçlı salonda çalışan Ghezzal da aynı zamanda sarı kart cezalısı olduğu için Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.SERGEN YALÇIN'IN KANAT TERCİHLERİ KİM OLACAK?Sakat, cezalı ve hasta futbolculardan 3'ünün kanat ve forvet oyuncusu olması teknik direktör Sergen Yalçın'ın tercihlerini zorlaştıracak.Aboubakar ve Cenk Tosun'un yokluğunda tek santrfor kalan Larin, mecburen en uçta oynayacağı için, onun yerine sol kanatta N'Koudou'nun görev yapması bekleniyor. Sergen Yalçın'ın sağ kanatta görevlendireceği oyuncunun ise Gökhan Töre olması sürpriz sayılmayacak. Tecrübeli teknik adamın kanat oyuncuları için diğer iki alternatifi ise Ljajic'i sol, N'Koudou'yu sağ kanada koymak veya son tercih N'Koudou'yu sol kanat, Rosier'i de sağ önde oynatmak olacak. Rosier'in sağ önde oynaması halinde Necip Uysal sağ bekte maça başlayacak.Teknik direktör Sergen Yalçın bu konudaki kararını bu akşam yapılacak son idmanda verecek.Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşısındaki muhtemel onbiri, "Ersin - Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, N'Koudou, Atiba, Oğuzhan, Ljajic, Larin" şeklinde.KARTAL'DA 4 OYUNCU SARI KART SINIRINDABeşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Üç sarı kartı olan Josef, Rosier, Necip ve Larin Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri durumunda 33'üncü haftada Vodafone Park'ta oynanacak Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde yer alamayacak.

Lider Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında

Halil Umut Meler, Sergen Yalçın, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Lider Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında - Son Dakika Spor


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