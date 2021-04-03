Lider Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk olacak - Son Dakika

Lider Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk olacak

03.04.2021 10:29
Lider Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk olacak, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. İki takım arasındaki mücadelede, 31. haftadaki Beşiktaş- Fenerbahçe derbi karşılaşmasını da yöneten hakem Halil Umut Meler görev yapacak.

Ligde son olarak Fenerbahçe ile evinde 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 64 puanla lider durumda bulunuyor.

Milli maç arasında teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayıran ve Şenol Can'ı takımın başına getiren Kasımpaşa ise 31 puanla 15. sırada yer alıyor.

Son 8 maçta 20 puan topladı

Beşiktaş, ligde oynadığı son 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan elde etti.

Süper Lig'in 22. haftasında evinde Trabzonspor'a 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, sonraki hafta deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş, üst üste 2 maçtaki puan kayıplarının ardından İttifak Holding Konyaspor (1-0), Gençlerbirliği (3-0), Yukatel Denizlispor (3-0), Yeni Malatyaspor (1-0), Gaziantep (2-1) ve Medipol Başakşehir (3-2) karşılaşmalarını kazandı.

Siyah-beyazlı ekip, 31. haftadaki derbi maçta ise Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Eksik oyunculardan dolayı sıkıntılı

Beşiktaş, Kasımpaşa karşılaşması öncesi sakat, hasta ve cezalı oyunculardan yana sıkıntı yaşıyor.

Siyah-beyazlı ekipte Vincent Aboubakar, Bernard Mensah ve Ajdin Hasic'in sakatlıkları bulunuyor.

Kamerun Milli Takımı'nın 30 Mart'ta Ruanda ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası eleme maçında ağrı hisseden Vincent Aboubakar'ın sağ uyluk ön adalesinde (Rektus Femoris) gerilme ve ödem (Grade 1 Strain) saptanmıştı.

Fenerbahçe ile oynanan maçta sol ayak bileğine darbe alan ve o bölgede ağrı oluşan Bernard Mensah'ın ise ayak bileğinde oluşan ödemin henüz geçmediği açıklandı.

Bosna Hersek 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın Karadağ ile oynadığı Avrupa Şampiyonası eleme turu grup müsabakasında sol dizinden sakatlanarak oyuna devam edemeyen Ajdin Hasic'e de ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması tanısı konuldu.

Siyah-beyazlı ekipte yeni tip koronavirüs test sonuçları pozitif çıktığı için A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Cenk Tosun ile Dorukhan Toköz de karantina süreci nedeniyle yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

Ghezzal da cezalı

Fenerbahçe ile oynanan maçta sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Rachid Ghezzal da Kasımpaşa karşısında takımını yalnız bırakacak.

Bu sezon Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında sarı kart gören Ghezzal, cezasını 32. hafta mücadelesinde çekecek.

4 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta yarın oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin ve Josef de Souza, yarınki mücadelede kart görmeleri halinde 33. haftada oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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