Son Dakika Haberleri: Lider Borussia Mönchengladbach, sahasında Freiburg'u 4 golle geçti
Son Dakika Spor Lider Borussia Mönchengladbach, sahasında Freiburg'u 4 golle geçti - Son Dakika Spor

Lider Borussia Mönchengladbach, sahasında Freiburg'u 4 golle geçti

6 saat önce

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Borussia Mönchengladbach, sahasında Freiburg'u 4-2 yendi.

Lider Borussia Mönchengladbach, sahasında Freiburg'u 4 golle geçti, System.String[]

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Borussia Mönchengladbach, sahasında Freiburg'u 4-2 yendi.


UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile aynı grupta yer alan

Borussia Mönchengladbach, Bundesliga'nın 13. haftasında Borussia Park Stadı'nda Freiburg'u konuk etti.


Karşılaşmanın ilk yarısı 3. dakikada Marcus Thuram ve 6. dakikada Jonathan Schmid'in karşılıklı attıkları gollerle 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Borussia Mönchengladbach 46. dakikada Breel Embolo ve 51. dakikada Patrick Herrmann'ın fileleri havalandırmasıyla 3-1 öne geçti.


Freiburg 58. dakikada Lucas Höler ile skoru 3-2 yaptı.


Yeşil-siyahlılar, 71. dakikada Embolo ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.


Puanını 28'e çıkaran Borussia Mönchengladbach liderliğini sürürdü. Freiburg ise 22 puanda kaldı.

Borussia Mönchengladbach, Freiburg, Almanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 07:56 Kaynak: AA
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