Son Dakika Haberleri: Lider Çocuk Tarım Kampında sıfır atık teması işlendi
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Lider Çocuk Tarım Kampında sıfır atık teması işlendi

51 dakika önce

Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 6. Lider Çocuk Tarım Kampı etkinliği düzenlendi.

Lider Çocuk Tarım Kampında sıfır atık teması işlendi, System.String[]
Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 6. Lider Çocuk Tarım Kampı etkinliği düzenlendi. Kampta ilkokul öğrencilere doğa bilinci ve çevre farkındalığı kazandırıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonu ile bu yıl 6. düzenledi. Pamukkale İlçesi Milli Eğitim Koruma Derneği İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine doğa bilinci ve çevre farkındalığı kazandırmak, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği hakkında bilgi vermek için etkinlik kapsamındaki tema 'sıfır atık' olarak belirlendi. Lider Çocuk Tarım Kampının 1.gününde öğrencilere Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün teşkilat yapısı, görevleri, personel yapısı ve işleyişi, il müdürlüğü bünyesinde bulunan 'Denizli Horozu Irkı Üretim Birimi'nde yerel sembol olan Denizli horozu ve tavuğunun tanıtımı yapıldı. Kampın öğleden sonraki programında ise gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'nın destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarlarının azaltılması, etkin toplama sistemlerinin önemi, atıkların geri dönüştürülmesi, atık önleme yaklaşımının benimsenmesi konularında öğrencilere sunum yapıldı. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:31 Kaynak: İHA
Denizli, Güncel
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