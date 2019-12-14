Lider Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Lider Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır - Son Dakika Spor

Lider Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır

6 saat önce

SÜPER Lig'de yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan lider Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Lider Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır, System.String[]

SÜPER Lig'de yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan lider Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve düz koşuyla başladı. Açma ve germe hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı futbolcular, çift kale taktik çalışmayla idmanı tamamladı. Antrenmana, sakatlığı süren Serhiy Rybalka katılmadı. Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında Yeni 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 16.30'da oynanacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Sivasspor'da sarı kart cezası bulunan Hakan Arslan karşılaşmada forma giyemeyecek.


Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:05 Kaynak: DHA
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