Lider Demir Grup Sivasspor, Göztepe maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Lider Demir Grup Sivasspor, Göztepe maçına hazır - Son Dakika Spor

Lider Demir Grup Sivasspor, Göztepe maçına hazır

6 saat önce

SÜPER Lig'in ilk yarısının son haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak olan lider Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Lider Demir Grup Sivasspor, Göztepe maçına hazır, System.String[]

SÜPER Lig'in ilk yarısının son haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak olan lider Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmasının ardından yaklaşık 2 saat süren antrenman yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı. Antrenmana sakatlıkları devam eden Serhiy Rybalka ve Hugo Vieira katılmadı. Demir Grup Sivasspor ile Göztepe yarın saat 14.00'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.


Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:29 Kaynak: DHA
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