Son Dakika Haberleri: Lider Denizlispor Eskişehir'de Terleyecek

Lider Denizlispor Eskişehir'de Terleyecek

1 saat önce

SPOR Toto 1. Lig'de geçen hafta evinde Altınordu'yu 1-0 yenip 46 puanla liderliğini sürdüren Denizlispor yarın son haftaların formda ekibi Eskişehirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Lider Denizlispor Eskişehir'de Terleyecek, System.String[]


SPOR Toto 1. Lig'de geçen hafta evinde Altınordu'yu 1-0 yenip 46 puanla liderliğini sürdüren Denizlispor yarın son haftaların formda ekibi Eskişehirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Eskişehir Yeni Stadı'nda Tugay Kaan Numanoğlu'nun düdük çalacağı müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Yeşil-siyahlılarda kart cezalıları orta saha Deniz ve defans oyuncusu Alperen'in yanı sıra tedavisi süren Himmet forma giyemeyecek. Ege ekibinde Perşembe günkü idmanda sol ayak bileğinden sakatlanan Recep Niyaz'ın durumu ise maç saatinde netleşecek. 

Cezasını tamamlayan kanat oyuncusu Ziya ve ülkesi Nijerya'dan dönen golcü Kehinde görev verilmesi durumunda Eskişehirspor maçında sahadaki yerlerini alabilecek. Teknik direktör Yücel İldiz çok zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Eskişehirspor'un evinde kolay puan vermediğini hatırlatan İldiz, "Rakibimize çok saygı duyuyoruz. Oldukça çekişmeli, heyacan dolu bir karşılaşma oynayacağız. Lider bir takımız ve aradaki puan farkının kapanmasını istemiyoruz. Takımıma güveniyorum, Denizli'ye mutlu döneceğiz" ifadelerini kullandı. 

İSİM SPONSORLUĞU TAMAM 

SÜPER Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen Denizlispor  Abalıoğlu Yağ firması ile 13 maçlık forma ve göğüs sponsorluğu anlaşmasına varırken, kulübün isminin de Abalı Denizlispor olacağı öğrenildi.  Abalıoğlu Yağ Yönetim Kurulu Başkanı Baha Abalıoğlu yaptığı açıklamalada, "Her sezon elimizden geldiğince destek olduğumuz Denizlispor, bu sezon çok farklı bir ivme yakaladı. Maçlarımızı gururla takip ediyoruz. Bu yıl da kulübümüze elimizden gelen desteği vermenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, "Baha Abalıoğlu Bey'in nezdinde Abalıoğlu ailesine, Denizlispor'a yapmış oldukları destekleri için çok teşekkür ediyorum. Desteklerinde en büyük payı Denizlispor'a ayıran Abalıoğlu ailesi gerçek bir Denizlispor sevgisi ortaya koymuştur" diye konuştu. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:43 Kaynak: DHA

Altınordu, Eskişehirspor, Denizlispor, Spor
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