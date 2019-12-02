Son Dakika Haberleri: Lider Develispor ikinci mağlubiyetini aldı
Son Dakika Spor Lider Develispor ikinci mağlubiyetini aldı - Son Dakika Spor

Lider Develispor ikinci mağlubiyetini aldı

6 saat önce

Kayseri Süper Amatör Küme lider Develispor, bu sezon ligdeki ikinci mağlubiyetini aldı.

Lider Develispor ikinci mağlubiyetini aldı, System.String[]

Kayseri Süper Amatör Küme lider Develispor, bu sezon ligdeki ikinci mağlubiyetini aldı.


Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de 27 puanla liderlik koltuğunda oturan Develispor, ligin 11.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Kocasinan Ülküspor'a 2-0 mağlup olmasına rağmen zirvedeki yerini korudu. Bu sezon ligde geride kalan 11.hafta sonunda 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Develispor haftayı mağlubiyetle kapatmanın üzüntüsünü yaşıyor.


Ligin ilk iki haftasında Kayseri Yolspor ve Kocasinan Şimşekspor'u yenerek sezona başlayan Develispor, ligin üçüncü haftasında sahasında rakiplerinden Trend Gayrimenkulspor'a 1-0 mağlup olarak ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Ligin 4.haftasından sonra çıkışa geçen Develispor sırasıyla Kayseri Demirspor'u 5-1, Özvatan Gençlikspor'u 6-1, Talas Anayurtspor'u 5-1, Hacılar Erciyesspor'u 2-0, Kayseri Şekerspor'u 2-0, Buğdaylıspor'u 3-0 ve Kayseri Sağlıkspor'u 4-0 mağlup ederek 7 maç üst üste kazandı. Ligin 3.haftasından sonra 11.haftasında da mağlubiyetle tanışan Develispor ligin 12.haftasında kritik bir karşılaşmaya çıkmaya hazırlanıyor. - KAYSERİ

Mehmet Özet, Kocasinan, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:10 Kaynak: İHA
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