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- Lider Eşleri Japon Mutfağında

1 saat önce

- Lider eşleri Japon mutfağındaOSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya 'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin resmi eş programına katıldı.

- Lider eşleri Japon mutfağında
OSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya 'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin resmi eş programına katıldı. Lider eşleri, zirvenin ikinci gününde Japon kültürüne ait yemekler hakkında bilgi aldı.
Japonya 'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin resmi eş programına katılan ülke liderlerinin eşleri zirvenin ikinci gününde Japon kültürüne ait yemekler hakkında bilgi aldı.
- Lider Eşleri Japon Mutfağında
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:32 Kaynak: İHA
Japonya, Japon, Güncel
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