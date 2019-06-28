Lider eşleri Japonya'da buluştu
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın gelişi Lider eşlerinin geleneksel araçlarla bahçeyi gezmesi Lider eşlerinin balıklara yem atması G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla Osaka'da bulunan liderlerin eşleri, Japonya'nın Kyoto kentinde Tofuku Ji Tapınağı ile Japon Zen Bahçesini gezdi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:03 Kaynak: AA
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
'ın gelişi
Lider eşlerinin geleneksel araçlarla bahçeyi gezmesi
Lider eşlerinin balıklara yem atması G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla Osaka'da bulunan liderlerin eşleri, Japonya
'nın Kyoto
kentinde Tofuku Ji Tapınağı ile Japon Zen Bahçesini gezdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu konukları, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin eşi Akie Abe
karşıladı.
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