Son Dakika Haberleri: Lider eşleri Japonya'da buluştu
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Lider eşleri Japonya'da buluştu

45 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın gelişi Lider eşlerinin geleneksel araçlarla bahçeyi gezmesi Lider eşlerinin balıklara yem atması G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla Osaka'da bulunan liderlerin eşleri, Japonya'nın Kyoto kentinde Tofuku Ji Tapınağı ile Japon Zen Bahçesini gezdi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın gelişi
Lider eşlerinin geleneksel araçlarla bahçeyi gezmesi
Lider eşlerinin balıklara yem atması G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla Osaka'da bulunan liderlerin eşleri, Japonya'nın Kyoto kentinde Tofuku Ji Tapınağı ile Japon Zen Bahçesini gezdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu konukları, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin eşi Akie Abe karşıladı.
Lider eşleri Japonya'da buluştu
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:03 Kaynak: AA
Japon, Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Japonya, Güncel
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