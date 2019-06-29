Lider eşlerine çay seremonisi
59 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Osaka'da lider eşleri onuruna verilen çay seremonisine katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:34 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
, G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Osaka'da lider eşleri onuruna verilen çay seremonisine katıldı. Çay
seremonisi kapsamında liderlerin eşlerine kültürel dans gösterisi gerçekleştirildi.
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