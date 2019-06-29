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Lider eşlerine çay seremonisi

59 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Osaka'da lider eşleri onuruna verilen çay seremonisine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Osaka'da lider eşleri onuruna verilen çay seremonisine katıldı. Çay seremonisi kapsamında liderlerin eşlerine kültürel dans gösterisi gerçekleştirildi.
Lider eşlerine çay seremonisi
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:34 Kaynak: AA
Emine Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Çay, Güncel
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